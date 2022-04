Benfica responde ao Sporting: «Comunicado pejado de inverdades»

O Benfica já reagiu às acusações do Sporting relacionadas com os bilhetes para o dérbi. As águias garantem que "em momento algum" colocaram "quaisquer procedimentos ilegais ou contrários à regulamentação vigente" e dizem que o comunicado dos leões "encontra-se pejado de inverdades"."Em momento algum a SLB, SAD estabeleceu para si quaisquer critérios menos exigentes do que aqueles que exige para terceiros, muito pelo contrário", refere.O comunicado hoje divulgado pela SCP, SAD relativo à venda de bilhética a adeptos da SLB, SAD encontra-se pejado de inverdades.Na verdade, em momento algum a SLB, SAD impôs quaisquer procedimentos ilegais ou contrários à regulamentação vigente. Todos os procedimentos adotados pela SLB, SAD cumprem o maior rigor jurídico e são uniformes perante todas as partes, não se distinguindo adeptos visitantes de adeptos visitados, ou diferenciando entre estas categorias de adeptos. Muito menos o fito de qualquer iniciativa da SLB, SAD é o de obstaculizar a presença de qualquer adepto em qualquer jogo, contrariamente ao que agora sucedeu.Aquando do jogo da primeira volta entre estas equipas, em face da recusa terminante da SCP, SAD em cumprir os critérios de venda estabelecidos – e ao abrigo de uma pretensa ilegalidade que não consegue demonstrar – a SLB, SAD demonstrou abertura para obter uma solução para o jogo em concreto.Em momento algum a SLB, SAD estabeleceu para si quaisquer critérios menos exigentes do que aqueles que exige para terceiros, muito pelo contrário.Aliás, das próprias palavras da SCP, SAD se extrai que a solução obtida para o primeiro jogo foi uma solução negociada entre as partes, aproveitando-se da boa vontade da SLB, SAD, enquanto neste momento a SLB, SAD se vê confrontada com uma imposição unilateral da SCP, SAD, sem fundamento jurídico, e destinada exclusivamente a encarecer os títulos de ingresso adquiridos pelos adeptos da SLB, SAD, mediante o pagamento de taxas desnecessárias.É, pois, notório que, enquanto a SLB, SAD tem uma preocupação de tratar todos por igual independentemente da sua filiação clubística, a SCP, SAD cria critérios de venda e distribuição destinados a onerar especialmente os adeptos visitantes (pelo menos os da SLB, SAD, desconhecendo-se se já o fez anteriormente com terceiros), dificultando a aquisição dos títulos de ingresso por parte destes.Não obstante, a SLB, SAD congratula-se com a decisão da SCP, SAD de disponibilizar os bilhetes no mesmo modelo que faz para todos os outros clubes – prática que é seguida pela SLB, SAD desde sempre – afastando-se, portanto, da sua proposta inicial.