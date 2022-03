Mudança dos estatutos do Benfica: águias revelam algumas das propostas recebidas

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, ter recebido uma proposta da Comissão de Revisão de Estatutos tendo em vista a alteração dos estatutos do clube. Entre as sugestões estão, por exemplo, a "limitação de três mandatos no clube, o fim da limitação de 50 quilómetros para os sócios correspondentes e uma nova ponderação do número de votos por antiguidade dos associados."O processo que arrancou em julho e que visa uma revisão estatutária das águias continua a avançar e está agora nas mãos da direção que irá analisar o documento. A revisão dos Estatutos do Benfica culminará com a apresentação numa AG aos sócios, em seu devido tempo, de uma proposta final.

Leia o comunicado:

"Nesta segunda-feira, 21 de março, a Comissão de Revisão de Estatutos entregou à Direção do Clube uma proposta de novos estatutos para o Sport Lisboa e Benfica.

Entre as sugestões avançadas para apreciação figuram a limitação de três mandatos no Clube, o fim da limitação de 50 quilómetros para os sócios correspondentes e uma nova ponderação do número de votos por antiguidade dos associados.

A Direção vai agora analisar o documento e dar seguimento ao processo, que culminará com a apresentação numa Assembleia Geral aos Sócios, em devido tempo, de uma proposta final para um novo enquadramento estatuário para o Sport Lisboa e Benfica."