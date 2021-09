Benfica revela condições de acesso à Assembleia Geral Extraordinária

O Benfica deu a conhecer, esta quarta-feira, aos seus sócios as condições de acesso à Assembleia Geral Extraordinária agendada para esta sexta-feira, dia 17.

Em comunicado publicado hoje na página oficial da Internet do clube, as águias revelam que os sócios deverão ter a quota do mês de julho de 2021 regularizada e os respetivos certificados considerados válidos para a sua entrada no local, tal como o certificado de vacinação, de testagem ou de recuperação à Covid-19.

Para os certificados de testagem serão apenas válidos os comprovativos de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ou os comprovativos de realização de teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 48 horas anteriores.