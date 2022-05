Benfica revela equipa técnica que acompanha Roger Schmidt

O Benfica anunciou esta quarta-feira o nome dos três elementos que vão acompanhar Roger Schmidt na Luz: Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel.Jens Wissing foi adjunto do treinador alemão na segunda época no PSV, depois de passar também pela equipa B do Borussia Mönchengladbach como adjunto.Jörn Wolf acompanha Schmidt há mais tempo. Juntou-se à equipa técnica do agora treinador das águias desde 2016/17, ainda no Bayer Leverkusen. Depois, foi adjunto nos chineses do Beijing Guoan e nos holandeses do PSV.Yann-Benjamin Kugel é preparador-físico e já integrou até os quadros da seleção germânica. Desde 2020 que faz parte da equipa técnica de Roger Schmidt, coincidindo com o compatriota apenas no PSV Eindhoven.