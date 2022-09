Benfica revela quanto pagou por Bah e Musa

Para lá de ter comunicado prejuízos de 35 milhões de euros no exercício de 2021/22 , a SAD do Benfica informou ainda no Relatório e Contas os valores pagos pelas transferências feitas esta época. Aqui a novidade passa pelas contratações de Alexander Bah e Petar Musa, que representaram um investimento global aproximado de 15,1 milhões de euros. Os outros valores, nomeadamente o de David Neres (17,1), já tinha sido comunicado à CMVM num comunicado próprio.O mais caro dos dois foi Bah, lateral direito contratado ao Slavia Praga, que custou 8,6 milhões de euros, um valor "que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o mecanismo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados". Quanto a Musa, adquirido ao Boavista, custou 6,5 milhões de euros, num valor que também "engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o mecanismo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados".Já sobre João Victor, defesa contratado ao Corinthians, não há qualquer informação.Em termos de vendas, o clube da Luz revela ter vendido 70% do passe de Jota ao Celtic por 7,5 milhões de euros, num acordo no qual reserva o direito a receber 30% do valor de venda sobre uma eventual futura transferência. Já Gedson Fernandes, transferido para o Besiktas, rendeu 6 milhões de euros, com o clube da Luz a ficar com 50% de uma futura venda, ao passo que Pedro Pereira foi vendido ao AC Monza por 2,5 milhões de euros.