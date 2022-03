O Benfica revelou esta terça-feira que está a levar a cabo uma ação solidária que irá revertar a favor do povo ucraniano, que se vê em conflito armado no seu território frente à Rússia. Os encarnados prometem revelar mais pormenores amanhã."O Sport Lisboa e Benfica informa que tem vindo a preparar, através da sua Fundação, uma campanha integrada de apoio humanitário em prol do povo ucraniano. Esta campanha, que prevê uma ampla mobilização nacional, contará com diferentes componentes e com um calendário previsto para atuar na assistência humanitária de emergência, mas também através de colaboração ao nível do acolhimento de refugiados. Já a partir de amanhã, 2 de março, serão detalhadas as diferentes formas de ajuda a que os portugueses se poderão associar, ajudando o povo ucraniano em articulação com a Fundação Benfica. Contamos com todos!", pode ler-se em comunicado publicado no site oficial das águias.