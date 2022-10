Benfica-Rio Ave foi o jogo da 9.ª jornada da Liga Bwin com mais tempo útil

O encontro entre Benfica e Rio Ave foi aquele que teve maior percentagem de tempo útil da 9.ª jornada da Liga Bwin com 67,47%, o que equivale a 64:37 minutos, conforme revelou esta quinta-feira a Liga Portugal.Um resultado que faz com que a partida disputada na Luz, que foi arbitrada por Manuel Oliveira, ocupe o 2.º lugar na tabela classificativa, em termos de tempo útil jogado, surgindo logo atrás do Sporting-Rio Ave, da 2.ª jornada do campeonato.Recorde-se que esta contabilidade engloba várioas fatores, como a promoção e sensibilização do tempo útil de jogo.