O Benfica está a seguir o ponta-de-lança Vítor Roque, de 17 anos, que acabou a época com sete golos (36 jogos) no Athletico Paranaense. Segundo a TNT Sports, as águias enviaram emissários – tal como o Atlético Madrid – para ver o jovem em ação com o Botafogo, jogo em que marcou um dos golos do triunfo (3-0) que selou a qualificação para a próxima Libertadores.