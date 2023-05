Benfica segura guarda-redes sueco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato de Alexander Sandahl, guarda-redes sueco de 19 anos. Há duas épocas ao serviço das águias, o guardião considera-se "feliz por continuar" e considera o Benfica "um dos maiores clubes do Mundo"."Significa muito para mim, foram até agora três anos muito bons. Estou muito feliz por continuar no Benfica. Tive uma época infeliz, devido a lesões, por isso esta renovação é muito importante. O Benfica é um dos maiores clubes do Mundo", disse o guarda-redes, em declarações à BTV.Ao serviço dos encarnados, Alexander Sandahl já foi campeão nacional de juniores, na época de 2021/2022.