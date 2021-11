Benfica segura jovem central que já passou pelo Sporting

O Benfica revelou esta terça-feira que assinou contrato de formação com Filipe Gonçalves, defesa-central de 14 anos.Iniciado de 2.º ano (sub-15), o jovem jogador vive a quarta temporada ao serviço das águias, tendo ingressado no Benfica em 2018/19, proveniente do Sacavenense.O percurso futebolístico de Filipe Gonçalves começou no AR Porto Alto e inclui uma passagem pelo Sporting.Esta temporada o defesa esteve em três jogos e apontou dois golos no Campeonato Nacional de sub-17.No Torneio Extraordinário de sub-17 atuou em mais cinco encontros, com um golo marcado.