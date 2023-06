Benfica segura jovem extremo

O Benfica assinou um contrato de formação com Tomás Loja Almeida, jovem extremo de 14 anos, revelaram esta sexta-feira os encarnados.O jogador está no clube há seis temporadas, tendo iniciado o seu percurso desportivo no Sonho XXI FC.Iniciado de 1.º ano, Tomás Loja Almeida totaliza 29 jogos e 11 golos na presente época pela equipa sub-14 do Benfica.