O Benfica revelou esta terça-feira que Martim Ferreira, médio de 16 anos, assinou contrato profissional com o clube da Luz.Contratado em 2013/14 à Académica Santarém, onde esteve duas temporadas e iniciou o seu percurso desportivo, o jogador está há 10 temporadas ao serviço dos encarnados.Juvenil de segundo ano, o médio participou em dois jogos dos juvenis A e em 17 dos juvenis B (com três golos) na época 2021/22.Na presente temporada (2202/23), até à data da assinatura do contrato foi utilizado em dois desafios dos juvenis A."É um sentimento de muito orgulho e de muita felicidade poder assinar com o Benfica. É algo que ambicionava há muito tempo", reconheceu o jovem jogador, em declarações à BTV.