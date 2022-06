Benfica segura médio de 17 anos

Rafael Luís, médio de 17 anos, assinou contrato profissional com o Benfica, informa esta sexta-feira o clube da Luz.O jogador está há 12 épocas ao serviço dos encarnados e mostra-se "orgulhoso" pelo percurso que fez até ao momento. "Encaro esta renovação como motivo de orgulho e com muita responsabilidade. São 12 anos de águia ao peito, mas quero continuar muitos mais. O meu sonho é estrear-me no Estádio da Luz com os adeptos a gritarem o meu nome", revelou o jovem jogador à BTV."A partir do momento em que estamos a este nível, as expectativas não podem baixar, temos de continuar a trabalhar todos os dias e acreditar que é possível. Resta trabalhar e treinar até chegar ao topo", frisou Rafael Luís.