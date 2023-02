Benfica sem fazer comentários sobre "processos que estão em segredo de justiça"

Depois da divulgação da TVI sobre as suspeitas do Ministério Público em relação ao encontro da última jornada da temporada 2017/18, frente ao Moreirense, o nosso jornal foi em busca de recolher uma reação oficial por parte do Benfica.Fonte do clube da Luz limitou-se a responder que os encarnados não fazem "qualquer comentário sobre processos que estão em segredo de justiça" .