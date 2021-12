Não existem novos casos positivos no plantel do Benfica. Assim revelaram os resultados da bateria de testes realizada na terça-feira aos jogadores das águias na véspera do clássico com o FC Porto, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.Entretanto, Nélson Veríssimo orientou novamente a equipa na sessão matinal desta quarta-feira e segue com a comitiva encarnada para Gaia.O encontro entre águias e dragões está agendado para as 21 horas desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, partida em que Sérgio Conceição não contará com a presença de Luis Díaz,