Benfica sem proposta por Luca Orellano

O extremo Luca Orellano tem sido associado ao Benfica, mas o futebolista do Vélez Sarsfield, de 22 anos, não está nos planos dos encarnados, tal como Record noticiou. "Se chegar uma oportunidade para o Luca sair, vamos ter de nos sentar com ele e com os seus agentes para os ouvirmos. Formalmente ainda não chegou nada do Benfica", explicou Christian Bassedas, diretor-desportivo do emblema argentino, em entrevista à rádioVelez670.

O dirigente dos argentinos elogiou o jovem. "Estamos muito satisfeitos com o Luca. É um miúdo excecional e dentro do campo, quando está inspirado, cria facilmente situações de perigo. É impressionante a trabalhar para a equipa", frisou. Luca Orellano tem contrato até dezembro de 2023 e uma cláusula de rescisão na ordem dos oito milhões de euros.