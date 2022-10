Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica sente-se lesado pelas arbitragens após divulgação de emails Luís Mendes e Manuel de Brito, vice-presidentes do Benfica, prestaram depoimento na segunda sessão do julgamento do 'Caso dos Emails'





DEPOIMENTO. Luís Mendes (à dir. de Rui Costa), representou o clube no Campus da Justiça