Benfica sobre o empate com Estoril: «Reagir o mais rapidamente possível é o que se exige»

O Benfica sublinha este domingo, após o empate de ontem com o Estoril (1-1), que a "perda da liderança foi o preço elevado pago pela desinspiração nos lances ofensivos". Na sua newsletter diária, os encarnados apontam já o foco ao jogo da Liga dos Campeões da próxima terça-feira frente ao Bayern Munique e pedem reação à equipa.





"A perda da liderança foi o preço elevado pago pela desinspiração nos lances ofensivos, porém, o empate não nos retira o foco, nem nos desvia dos objetivos preconizados. Reagir o mais rapidamente possível é o que se exige da nossa equipa, regressar o quanto antes à posição cimeira é, agora, o desígnio. Conforme afirmou Lucas Veríssimo , 'o Campeonato é longo, tenho a certeza de que no final podemos sair com o título' (...) O desaire no Estoril já lá vai, importa agora preparar o dificílimo embate em Munique", pode ler-se na 'News Benfica'.As águias dão ainda nota aos "marcos importantes na carreira de Pizzi ao serviço do Benfica atingidos ontem": "Mereciam um desfecho da partida consentâneo com o magnífico percurso de águia ao peito. Chegou aos 346 jogos oficiais, 228 no Campeonato Nacional. Em ambos os rankings está agora na 19.ª posição e em excelente companhia. No primeiro a par de Albino, no segundo a par de Cruz e Pietra".