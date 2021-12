Benfica suspende venda de bilhetes para a receção ao P. Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta terça-feira que suspendeu a venda de bilhetes para o jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a 17ª jornada da Liga Bwin, que se disputa a 8 ou 9 de janeiro no Estádio da Luz, na "expectativa de imposição de medidas pela DGS para esse fim de semana".A decisão surge na sequência do anúncio, por parte de António Costa, de mais medidas de combate à pandemia, nomeadamente a obrigatoriedade de teste negativo para entrar em qualquer recinto desportivo, independentemente da lotação."Passámos também a introduzir o teste negativo obrigatório para o acesso a todos os espectáculos culturais e alargámos a obrigatoriedade de teste para entrar em todo os recintos desportivos, independentemente da sua taxa de ocupação, salvo indicação em contrário da Direção-Geral da Saúde (DGS), como poderá ser, por exemplo, para os escalões de formação", disse o Primeiro-Ministro, após o Governo ter estado reunido em Conselho de Ministros extraordinário.O Sport Lisboa e Benfica informa que, em face da evolução da pandemia e na expectativa de imposição de medidas pela DGS para o fim de semana de 8 e 9 de janeiro, encontra-se suspensa a venda de bilhetes para o jogo SL Benfica x FC Paços de Ferreira.Já relativamente à partida Benfica x Ajax, marcada para fevereiro, a venda de ingressos terá lugar a partir desta quarta-feira, dia 22 de dezembro, a Sócios e adeptos.