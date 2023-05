Benfica também é arguido na 'Operação Penálti'

A SAD do Benfica é arguida no âmbito da 'Operação Penálti', apurou. Ainda que o clube da Luz não tenha confirmado essa informação, o nosso jornal soube que, à semelhança do Sporting , também os encarnados estão constituídos arguidos no seguimento das buscas da Autoridade Tributária , que se realizaram esta quarta-feira, ao Estádio da Luz e à casa de vários jogadores.Refira-se que, neste processo, estão a ser passadas a pente fino a transferência de vários jogadores, suspeitando-se que, em algumas delas, tenham existido procedimentos ilícitos. Refira-se que, este ano, é a segunda vez que a SAD do Benfica é constituída arguida, depois de em janeiro ter sido constituído arguido no âmbito do processo 'Fora de jogo'.