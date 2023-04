Benfica tem a receber 76,5 milhões de euros da NOS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica tem 76,5 milhões de euros por receber da NOS pela venda dos direitos televisivos acordada em 2015 (num total de 400 milhões), contrato que é válido por mais três anos, ou seja, até ao final da temporada de 2025/26.No comunicado enviado à CMVM a propósito do, a SAD revela já ter recebido 247 milhões até 31 de dezembro de 2022. Contudo, dos 153 milhões remanescentes, metade desse valor – 76,5 milhões –, foram antecipados em créditos, pelo que as águias têm por receber os outros 76,5 milhões.O prospeto da operação financeira refere que "o recebimento dos créditos decorrentes deste contrato depende do seu cumprimento por parte da NOS SGPS, SA e da NOS Lusomundo Audiovisuais, SA, cujo incumprimento poderá ter um impacto financeiro adverso na Benfica SAD" e que "a cessação desta relação", embora não se estime "vir a acontecer, poderá afetar significativamente a atividade da Benfica SAD".