Benfica tem acordo com o PSV para a transferência de Vinícius: os detalhes do negócio

O Benfica chegou a acordo com o PSV Eindhoven para a transferência de Carlos Vinícius. Segundo Record apurou, o avançado brasileiro segue para o clube holandês por empréstimo mas com compra obrigatória no final do mesmo, com o negócio a render à SAD encarnada um total de 12,5 milhões de euros.





Entrando em detalhes, o PSV pagará 2,5 M€ pelo empréstimo mais 10M€ por 50 por cento do passe no final do período de cedência.O jogador, que já na última época tinha sido cedido ao Tottenham, vai deixar agora o Benfica a título definitivo. Contratado na época 2019/20, alcançou a marca dos 24 golos, mas com a chegada de Jorge Jesus não voltou a ser aposta. Agora, a saída foi a solução acordada entre o clube da Luz e o jogador.