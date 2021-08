Benfica tem concorrência alemã na corrida por Lázaro

O Benfica não está sozinho na corrida por Valentino Lázaro. Segundo o jornal italiano 'Corriere dello Sport', o Eintracht Frankfurt está interessado em levar para a Bundesliaga o lateral/extremo direito do Inter, que na época passada representou o Borussia Monchengladbach por empréstimo.





O austríaco, de 25 anos, não deve ficar no Giuseppe Meazza esta época, pois não integra os planos do treinador Simone Inzaghi. Resta saber se prefere regressar à Bundesliga ou abraçar um novo projeto em Portugal.Recorde-se que o empresário do Lázaro, Max Hagmayr, terá negociado em Lisboa, diretamente com Rui Costa, os termos contratuais, uma vez que o clube português já tem um princípio de entendimento com os nerazzurri.