Benfica tem concorrência por Umtiti

Depois do Record ter adiantado a possibilidade do Benfica poder vir a comprar o defesa gaulês Samuel Umtiti, surge agora, noticiada pela 'Marca', a concorrência do Nice. Com o fim do mercado de transferências a aproximar-se e com a necessidade do Barcelona em vender jogadores, a corrida pelo defesa central parece estar cada vez mais acesa.





O Nice, que na época passada terminou o campeonato na nona posição, pretende reforçar o seu eixo defensivo e o internacional francês poderá ser o seu alvo prioritário. O clube da Luz pode assim ver o central canhoto transferir-se para uma liga que conhece bem, onde já jogou ao serviço do Lyon. O principal entrave à contratação deste jogador continua a ser, no entanto, o seu salário elevado.Apesar do destino do jogador ainda ser desconhecido, aquilo que parece certo é mesmo a saída do jogador de 27 anos do clube blaugrana.