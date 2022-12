Benfica tem de pagar mais 2 milhões de euros por Enzo Fernández

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica vai ter de pagar mais 2 milhões de euros ao River Plate por Enzo Fernández, fazendo o negócio ascender aos 14 M€ até ao momento. Isto porque o médio cumpriu pelo menos 45 minutos diante do Sp. Braga, perfazendo um total de 25 partidas em que disputou pelo menos esse tempo de jogo. Assim, o valor da transferência subiu agora para os 14 M€ - foram 10 M€ fixos no momento da contratação.A SAD encarnada já tinha desembolsado 2 M€ ao cabo dos primeiros 10 encontros. Os restantes 4 M€ serão liquidados quando o argentino fizer 40 e 50 jogos... ou se sair antes disso pois, comoadiantou, mesmo que o médio seja transferido sem cumprir todos os objetivos, o clube de Buenos Aires receberá os tais 18 M€, referentes a 75 por cento do passe.