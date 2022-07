Benfica tem jogo na Suíça com o Girona

O Benfica tem um particular marcado frente ao Girona, dia 22 de julho, em Genebra, na Suíça. Antes, os encarnados ainda têm dois compromissos no Algarve. Na sexta-feira, defrontarão os franceses do Nice, seguindo-se um embate contra o Fulham, no domingo. O encontro com a formação da 1ª liga espanhola será o penúltimo da fase de preparação, antes das águias defrontarem o Newcastle, dia 26, para a Eusébio Cup, no Estádio da Luz.