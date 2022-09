Benfica tenta as rescisões de André Almeida e Adel Taarabt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os casos de André Almeida e de Adel Taarabt continuam por resolver, pelo que o emblema da Luz tenta rescindir contrato com os experientes jogadores. O marroquino, recorde-se, foi sendo sondado por vários clubes durante este defeso, nomeadamente da Turquia e da Arábia Saudita. Contudo, tais destinos nunca lhe encheram as medidas, já que o médio pretende continuar a atuar no futebol europeu, onde também jogou em França, Inglaterra e Itália.