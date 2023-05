Benfica terá sondado Di María para um regresso à Luz

Tema Ángel Di María.



Salvo giro radical, NO va a renovar con la Juventus.



Sondeos de Barcelona, Benfica, Galatasaray y equipos árabes.



El Fideo prioriza quedarse en Europa.@relevo https://t.co/O8X7iieau6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 26, 2023

Em final de contrato com a Juventus, Ángel di María deve mesmo sair da turma italiana no fim da presente temporada e o seu futuro está totalmente em aberto. Segundo o portal 'Relevo', numa informação partilhada pelo jornalista italiano Matteo Moretto, o jogador argentino de 35 anos já terá sido alvo de vários contactos exploratórios, um deles por parte do Benfica. Além das águias, também o Barcelona e Galatasaray terão expressado o seu interesse, isto para lá de alguns emblemas árabes.Ainda assim, escreve a referida publicação, a ideia do Fideo é continuar na Europa e as duas opções que mais lhe agradam são precisamente as águias e os catalães. Em relação ao Benfica é conhecida a ligação sentimental com o clube da Luz, já que foi nos encarnados que entrou na Europa e conseguiu afirmar-se antes de dar o salto para o Real Madrid. Seria uma espécie de regresso a casa para o argentino. A outra opção seria o Barcelona, que poderia ter como grande trunfo a possível integração de Leo Messi para a próxima época. É sabido que os dois argentinos são amigos, dentro e fora do campo, e isso poderia certamente aliciar o jogador a mudar-se para o clube catalão.Di María, recorde-se, atuou no Benfica entre 2010 e 2014, tendo nas águias conquistado três títulos (uma Liga e duas Taças da Liga), tendo saído depois para o Real Madrid, a troco de 33 milhões de euros.