Benfica: Twitter aceita revelar identidade de responsáveis por conta

O Twitter decidiu acatar o pedido do Supremo Tribunal da Irlanda para revelar a identidade dos responsáveis da conta @o_tal_pulha, que revelou documentos confidenciais do Benfica a partir de abril de 2021. Os encarnados entendem que a referida conta divulgou comentários difamatórios entre outubro de 2021 e fevereiro deste ano, pelo que pretende levar a tribunal os responsáveis pela sua publicação. Esta decisão do Twitter vai assim ao encontro da SAD das águias, que recebeu a notícia com agrado e espera agora que o processo de identificação dos responsáveis seja célere.Andrea Mulligan, representante legal do Twitter, revelou nesta quinta-feira que o seu cliente não coloca objeções aos termos da ordem judicial, considerando a mesma apropriada. Quanto ao juíz, Brian O'Moore, solicitou mais detalhes sobre os passos que serão dados em Portugal após a receção da informação solicitada, marcando nova sessão para daqui a uma semana.Os responsáveis do Benfica alegam em tribunal que uma considerável quantidade de material confidencial chegou à posse de terceiros devido ao ataque que o sistema informático do clube foi alvo em 2017 por parte de hackers. Três pessoas foram indiciadas por publicação ilegal de emails privados do Benfica, sendo que o julgamento começou em setembro e tem a duração prevista de três meses.