Benfica bate o seu recorde de receitas na Liga dos Campeões

O apuramento para os quartos de final permite ao Benfica encaixar mais 10,6 milhões de euros, valor que se junta a um bolo de 62 M€ recebidos desde o início do percurso na prova - campanha começou na 3.ª pré-eliminatória. No total, são 72 milhões e 600 mil euros.Esta verba é um recorde para os encarnados, superando os 65,4 milhões de euros amealhados na temporada passada. Esta não é a primeira vez que um clube português ultrapassa a fasquia dos 70 milhões de euros. Em 2020/21, o FC Porto caiu nos 'quartos', eliminado pelo Chelsea, e a participação na principal prova europeia de clubes fez entrar nos cofres da SAD de Pinto da Costa 73,7 milhões de euros, como se assinala no relatório e contas dos azuis e brancos.