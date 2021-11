Benfica usa ex-PGR Joana Marques Vidal para atacar Rui Pinto

O ' Correio da Manhã ' escreve esta quinta-feira que Joana Marques Vidal, antiga procuradora-geral da República, foi alvo de pelo menos dois ataques informáticos por parte de Rui Pinto. Recebeu emails de endereços falsos que reencaminhavam para sites também falsos e que permitiam aceder depois às credenciais da magistrada. Credenciais essas que, usadas no sistema Citius, abriam a porta à consulta de todos os processos em investigação.A revelação é feita pelos advogados do Benfica, que usam o exemplo do ataque à principal figura do Ministério Público para mostrar que o processo contra Rui Pinto não poderia ter sido suspenso.