Benfica vai a eleições no dia 9 de outubro: leia o comunicado das águias

O Benfica vai a eleições no dia 9 de outubro. Os órgãos sociais do clube anunciaram a demissão em bloco esta terça-feira, tal como foi anunciado através de um comunicado.





A marcação do ato eleitoral tinha sido, de resto, uma promessa já feita pela Direção dos encarnados pouco depois de Rui Costa ter tomado posse.A direção do Benfica esteve reunida durante toda a tarde, precisamente para abordar este tema."Caros Consócios, caros Benfiquistas:Realizou-se hoje a Reunião Plenária dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, a qual teve como ponto único de trabalhos a análise da situação do Clube.Em 13 de julho passado, em outra reunião plenária dos mesmos Órgãos Sociais, foram definidos um conjunto de objetivos a que se tornava imperativo dar resposta, entre os quais se realçam a preparação da época desportiva no futebol e nas modalidades, a qualificação para a Champions, a conclusão com sucesso do empréstimo obrigacionista e assegurar um adequado fecho do mercado.De modo a dar execução a todos os objetivos então definidos, salientou na altura o Presidente da Direção, Sr. Rui Costa, que, sublinhando a unanimidade dos vice-presidentes, iria promover as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios através da realização de um novo ato eleitoral e que o mesmo deveria ocorrer até ao final do corrente ano.Hoje, dia 1 de setembro de 2021, foi com satisfação que o Plenário dos mesmos Órgãos Sociais concluiu na sua análise que, aqueles objetivos, então traçados, foram atingidos e que se conseguiu uma forte estabilidade no Clube.Assim, e no seguimento das conclusões alcançadas, e tendo também presente o calendário desportivo a que o Sport Lisboa e Benfica está obrigado até ao final do corrente ano, foi opinião unânime de todos os membros dos diversos Órgãos Sociais que se deveria partir para a marcação do ato eleitoral, destinado à eleição dos novos órgãos Sociais para os próximos quatro anos.De modo a dar cumprimento aos Estatutos, todos os membros dos Órgãos Sociais apresentaram o seu pedido de renúncia.O Presidente da Mesa da AG, após consulta aos restantes elementos da Mesa, decidiu convocar a Assembleia Eleitoral para o próximo dia 9 de outubro.Em breve será apresentado aos sócios o Programa de todo o Processo Eleitoral.Deseja-se, desde já, que o mesmo decorra com elevação e qualidade, que engrandeça uma vez mais o espírito de unidade entre todos os sócios e que sirva para uma discussão de ideias e projetos dos vários candidatos que venham a apresentar-se ao ato eleitoral.Saudações Benfiquistas.Lisboa, 1 de setembro de 2021António Pires de AndradePresidente da Mesa da Assembleia Geral"