Benfica vai aos Estados Unidos e 'pesca' avançado de 18 anos: «Estar aqui é um sonho»

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação de Marcos Zambrano, jovem avançado de 18 anos, internacional pelas seleções jovens dos Estados Unidos.O jogador, júnior de primeiro ano, que chega do Philadelphia Union, mostra-se entusiasmado por poder representar o Benfica, "o melhor clube português"."Para mim, estar aqui é um sonho. Poder vestir a camisola de uma das maiores equipas do mundo e do clube que tem uma das melhores formações do mundo é um sonho! Sei que o Benfica ganhou a Youth League e que é o melhor clube português. Estou muito feliz e com vontade de jogar", afirmou Zambrano, nascido no Equador, em declarações à BTV.