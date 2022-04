Benfica vai disputar com Peñarol primeira Taça Internacional Sub-20

Esta mañana en la reunión mantenida por Ignacio Ruglio y Gastón Tealdi en Suiza con autoridades de UEFA y CONMEBOL, quedó confirmada la realización de la final intercontinental Sub 20, a disputarse en el estadio Centenario, en agosto del 2022. pic.twitter.com/yUzGJ7vZxv — PEÑAROL (@OficialCAP) April 25, 2022

Por ter conquistado a presente edição da Youth League - goleou o Salzburgo por 6-0 - o Benfica vai marcar encontro com o Peñarol, em agosto, para a disputa da primeira Taça Internacional Sub-20, que será disputada no Estádio Centenario, no Uruguai.Refira-se que o conjunto uruguaio conquistou a Taça Libertadores Sub-20 esta época, depois de derrotar os equatorianos do Independiente del Valle nos penáltis (4-3), após empate a um golo nos 90 minutos.As águias e a formação de Montevideu encontraram-se apenas por três vezes em jogos oficiais: todas em 1961, a contar para a Taça Intercontinental. Na altura, o Peñarol levou a melhor apesar de ter começado por perder o jogo da Luz, por 1-0 (golo de Coluna). A 2.ª mão e o jogo de desempate, ambos disputados no Estádio Centenario, foram ganhos pelos uruguaios por 5-0 e 2-1, respetivamente.