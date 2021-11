Benfica vai multar Everton

Everton elogia Jorge Jesus: «Jogámos contra o Bayern Munique e sabíamos tudo» Everton elogia Jorge Jesus: «Jogámos contra o Bayern Munique e sabíamos tudo»

Everton vai ser multado por ter participado no 'podcast' brasileiro 'Tudo em off' sem autorização do Benfica, apurou Record.O extremo pediu desculpa mas não se livrará da multa, de acordo com o regulameno interno. A questão ficou no entanto, sanada, de acordo com fonte do clube encarnado.No podcast, Everton deixou rasgados elogios a Jorge Jesus, revelou algumas particularidades do treinador, apontou as dificuldades nos primeiros tempos de integração em Portugal e contou algumas histórias engraçadas.