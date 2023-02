O Benfica reagiu, esta quinta-feira, à detenção de "cerca de três dezenas de adeptos" na sequência dos confrontos antes da vitória (2-0) de ontem frente ao Club Brugge, da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, frisando que "vai solicitar, junto das autoridades belgas, esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à atuação das forças de segurança"."O Sport Lisboa e Benfica vai solicitar junto das autoridades belgas esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à atuação das forças de segurança no centro da cidade de Bruges horas antes da partida e que culminaram com a detenção de cerca de três dezenas de adeptos do Benfica. O Sport Lisboa e Benfica agradece aos seus adeptos o apoio inexcedível demonstrado ao longo de mais esta vitoriosa jornada europeia", pode ler-se em comunicado das águias.Recorde-se que no final da partida também se registaram confrontos entre adeptos das duas equipas que, uma vez mais, obrigou à intervenção da polícia.