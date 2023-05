Benfica vai ser recebido na Câmara Municipal de Lisboa na segunda-feira

A Câmara Municipal de Lisboa felicita o @SLBenfica pela conquista do 38.º Campeonato Nacional de Futebol.

Os jogadores, equipa técnica e direção do clube serão recebidos nos Paços do Concelho na segunda-feira, dia 29 de maio.

@SLBenfica pic.twitter.com/zNbBX1yd5f — Lisboa (@CamaraLisboa) May 27, 2023

A Câmara Municipal anunciou este domingo, em comunicado, que a equipa principal do Benfica vai ser recebida pelo presidente Carlos Moedas, nos Paços do Concelho, esta segunda-feira, após a conquista do campeonato nacional. A cerimónia está agendada para as 17 horas de amanhã.Recorde-se que a equipa de Roger Schmidt conquistou o 38.º título nacional, após o triunfo sobre o Santa Clara por 3-0