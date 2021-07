«Benfica vai tentar contratar cirurgicamente três ou quatro peças que Jorge Jesus pediu»

Sílvio Cervan considera que o Benfica "tem um excelente plantel". No arranque da preparação para a nova época, o vice-presidente disse que as águias farão "melhoramentos cirúrgicos" e sublinhou que existem vários emprestados que poderão ficar esta época na equipa.





"O Benfica tem um excelente plantel. O que o Benfica tem de fazer são melhoramentos cirúrgicos com base naqueles que são os objetivos dos treinador. Quem tem de saber os retoques de qualidade é o treinador, que já o fez saber ao presidente e à SAD. Dentro das limitações financeiras e com a responsabilidade financeira que o Benfica tem de ter, vai tentar contratar cirurgicamente essas três ou quatro peças que o treinador pediu. O Benfica tem muito valor. Há também uma gestão de regressos. O Benfica tinha jogadores de muita qualidade que estavam emprestados, que podem ser novamente emprestados ou vendidos, mas também podem ser ativos importantes se o treinador assim o entender. Há pelo menos um, dois ou três que podem integrar o plantel da próxima época. Jesus tem boa matéria-prima", considerou o dirigente à BTV.Cervan admite que tudo correu mal na época passada e acredita que os reforços contratados há um ano vão agora mostrar toda a sua qualidade, depois de um ano de estreia abaixo das expectativas."Os benfiquistas só podem confiar numa boa época. A época do Benfica, em 2020/21, não correu mal: correu muito mal. Ficou aquém das expectativas, muito aquém. Não vou dizer coisa diferente. O Benfica no início da última época reforçou-se muito bem. Podemos escalpelizar o que aconteceu ou não… mas não podemos pôr em causa um conjunto de ativos muito bons e importantes que o Benfica tem, independentemente de podermos fazer alguma rentabilização e melhoramento do material humano que está ao serviço de Jorge Jesus. O ano passado comprámos bons jogadores e temos de os saber aproveitar. Há jogadores que não rendem na primeira época mas conseguem explodir na segunda. Acho que vai acontecer com vários jogadores. O Benfica está a fazer uma gestão bem feita. Se fizéssemos a lista completa, já teríamos 30 e muitos jogadores. Há uma seleção natural. Há jogadores também que vêm de lesões prolongadas e longas", lembrou.