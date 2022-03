Benfica vai ter sete jogos em abril: Liverpool, Sporting e Sp. Braga em mês exigente

O Benfica prepara-se para ter um mês de abril muito exigente, estando previsto disputar sete encontros, dois deles contra o Liverpool, além de ter de defrontar o Sporting, Sp. Braga, Belenenses SAD, Famalicão e Marítimo. Se os adeptos podem contar com a equipa a jogar de poucos em poucos dias, este pode ser um problema para a gestão que Nélson Veríssimo terá de fazer da equipa.Sendo certo que nesta altura, a chegada ao título de campeão é um desafio exigente, os responsáveis benfiquistas nunca esconderam o desejo de poder ainda ultrapassar o Sporting e chegar ao segundo lugar. Tendo em conta que águias e leões ainda se irão defrontar, esse é um objetivo bem possível. Ainda assim, o duelo do Benfica com o Sporting seguir-se-á a um ciclo de quatro jogos no espaço de 11 dias: Sp. Braga (f), Liverpool (c), Belenenses SAD (c) e Liverpool (f). Depois, a deslocação ao terreno dos leões, onde o Benfica está obrigado a vencer para aspirar chegar ao segundo lugar.De qualquer forma, depois de ultrapassar o Ajax e chegar aos quartos-de-final da Champions, nas hostes benfiquistas todos acreditam que é possível surpreender qualquer um. É, por isso, que apesar das dificuldades esperadas, ninguém dá a batalha com os Reds perdida à partida e há o sonho de continuar em frente na competição.Refira-se que para lutar em todas estas frentes, a condição física da equipa é muito importante. Para já, é certo que o técnico não poderá contar com Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho para este ciclo exigente, ao contrário de Seferovic, que está na fase final da recuperação de uma lesão muscular.