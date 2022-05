Benfica vê processo 'Cartão Vermelho' como risco ao sucesso do empréstimo obrigacionista

A Benfica SAD coloca a operação 'Cartão Vermelho', que tem Luís Filipe Vieira como principal arguido , um dos riscos ao sucesso do empréstimo obrigacionista que foi anunciado esta terça-feira. No documento divulgado ontem pela CMVM, tal é anunciado como um dos "fatores de risco específicos do emitente", ou seja, do clube da Luz, no capítulo do dos "riscos relativos a processos judiciais, arbitrais e administrativos"."Em julho de 2021, a Benfica SAD tomou conhecimento da existência de um processo designado "Cartão Vermelho", no âmbito do qual são investigados atos que, alegadamente, Luís Filipe Ferreira Vieira terá cometido enquanto foi Presidente do Conselho de Administração da Benfica SAD, embora não nessa qualidade. A Benfica SAD não assume a qualidade de visada ou arguida no referido processo", pode ler-se.As águias enumeram ainda outros riscos que poderão colocar em causa o sucesso da operação. E um dos que é logo visado é a possibilidade do Benfica não conseguir chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões."A Benfica SAD tem a sua atividade principal ligada à participação em competições desportivas nacionais e internacionais de futebol profissional, estando assim dependente da existência dessas competições desportivas, da manutenção dos seus direitos de participação, do desempenho desportivo e dos resultados alcançados pela sua equipa de futebol, nomeadamente da possibilidade de apuramento para as competições europeias, principalmente na UEFA Champions League", realça-se no documento.