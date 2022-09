Benfica vê recurso chumbado no Tribunal Constitucional para anular a suspensão de inquéritos-crime contra Rui Pinto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal Constitucional chumbou mais um recurso da SAD do Benfica para anular a suspensão de cinco inquéritos-crime contra Rui Pinto.Em causa estão atos alegadamente praticados pelo hacker em 2016 e 2017, com o TC a dizer que o acordo feito pelo MP com o arguido não pode ser objeto de recurso noutras instâncias.