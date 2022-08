Benfica vende Nuno Santos ao Charlotte

O médio ofensivo Nuno Santos viaja esta sexta-feira para os Estados Unidos de forma a assinar pelo Charlotte, atual sétimo classificado da Conferência Este da MLS. O internacional sub-21 chegou ao Benfica em 2012, mas não chegou a representar a equipa principal das águias. Após empréstimos ao Moreirense e Boavista ‘explodiu’ e mostrou qualidades em 2021/22 no Paços de Ferreira (38 jogos e seis golos). Agora, aos 23 anos, vai emigrar pela primeira vez na carreira que começou nas camadas jovens do Boavista e prosseguiu no FC Porto antes de rumar ao Benfica.Ao que Record apurou, Nuno Santos sai em definitivo a troco de um milhão de euros mais outro milhão em objetivos facilmente concretizáveis. Além disso, os encarnados garantem ainda 50 por cento de uma futura venda. O jogador assina até 2024 com mais uma época de opção.