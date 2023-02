O Benfica viaja esta manhã para a Bélgica com Schjelderup e Tengstedt integrados na lista de convocados. Na comitiva seguem todos os jogadores disponíveis no plantel - o lesionado Ristic fica em Lisboa. Os encarnados defrontam amanhã o Club Brugge, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e Roger Schmidt conta com os reforços de inverno para a partida.A equipa viaja num voo charter rumo a Ostend por volta as 10h30, seguindo-se um curto trajeto de autocarro até Bruges. A comitiva é liderada pelo presidente dos encarnados, Rui Costa.Para a tarde está prevista a conferência de imprensa de Roger Schmidt e de um jogador, bem como um treino de ambientação ao recinto.Vlachodimos, Samuel Soares, André Gomes: Bah, Gilberto, António Silva, Otamendi, Morato, Lucas Veríssimo, Grimaldo: Florentino, Aursnes, Chiquinho, João Neves, João Mário, Neres, Schjelderup, Draxler: Gonçalo Ramos, Rafa, Musa, Tengstedt, Gonçalo Guedes