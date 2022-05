Benfica volta a atirar-se ao VAR: «A quem e a que interesses serve a falta de transparência?»

O Benfica voltou esta segunda-feira a atirar-se ao VAR, "depois de ontem, de novo", escrevem os encarnados, se ter "visto uma utilização sofrível de uma ferramenta que deveria ajudar o futebol, mas pelo contrário tem servido sobretudo para desvirtuar a competição"."Mais um dia normal de VAR em Alvalade: penálti a favor do Sporting com falta fora da área. Penálti perdoado ao Sporting por abalroamento de Adán. Apenas mais do mesmo nesta época. E a questão tem de ser colocada: o que motivou a aparente inação do VAR em lances tão clamorosos? Até quando continuaremos a assistir, jornada após jornada, a erros gritantes em jogos dos adversários mais diretos, sem que o VAR interceda, como deveria, no sentido de repor a justiça devida?", pode ler-se na News Benfica de hoje.E prosseguem: "É urgente que, de uma vez por todas, haja equidade na aplicação dos critérios de arbitragem. É urgente que, de uma vez por todas, haja transparência, haja justiça, haja condições que potenciem a salutar competição desportiva. São demasiados erros. Demasiados erros em favor de uns, sempre os mesmos, demasiados erros em prejuízo de outros, sempre o Benfica. Não há justificação possível para que tal aconteça. Que produto é este que temos para valorizar? Tal como está atualmente a ser tratado, este produto pura e simplesmente não é valorizável. Lamentamos muito, mas não é"."A propalada vontade de melhorar o futebol português não chega. As palavras vãs servem para coisa nenhuma, além de permitirem que nada se faça e tudo continue como está. É necessário que se atue incisiva e eficazmente para que se corrija o que está mal. A bem do futebol português. O Benfica recusa-se a assistir impávido e sereno a este triste espetáculo que nos é oferecido semana sim, semana não. Medidas precisam-se!", sublinham.Os encarnados avançam que "muito há a fazer" e "urgentemente". "É fundamental que as comunicações da equipa de arbitragem, nomeadamente entre VAR e árbitro principal, sejam tornadas públicas para que se perceba o que está na base de decisões tão polémicas. E é também essencial que se realize uma auditoria ao VAR, nomeadamente nos lances de fora de jogo, como forma de reforçar a confiança na utilização da ferramenta ou, caso seja aplicável, na correção dos erros mais comuns que venham a ser eventualmente identificados. A quem e a que interesses serve a falta de transparência? Urge eliminá-la já para a próxima época".