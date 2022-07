Benfica volta a recusar proposta do Rennes por Morato

O Benfica deu pela segunda vez uma nega ao Rennes, que aumentou a parada na tentativa de levar Morato, apurou. Agora, os franceses chegaram-se à frente com uma proposta de 12 milhões de euros mais três em bónus mediante o cumprimento de determinados objetivos. Os números, ainda assim, continuam a não convencer a SAD benfiquista.Na primeira vez que tentou garantir o passe do central, no último dia 8, o Rennes ofereceu aos encarnados 10 milhões de euros mais três em variáveis. Todavia, o Benfica torceu o nariz, já que só admitia negociar o defesa, de 21 anos, por uma verba na ordem dos 15M€ - ora, um valor que poderia ser atingido com esta segunda proposta avançada pelo clube francês. Ainda que poucos dias tenham passado desde a primeira abordagem, o Benfica acredita que o brasileiro poderá ser transferido por um valor mais alto.Roger Schmidt tem tido uma palavra forte a dizer neste dossiê em específico. O técnico alemão está satisfeito com o defesa central, alguém em quem confiou a titularidade nos três jogos de pré-temporada já disputados pelas águias, e pretende segurá-lo.