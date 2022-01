Benfica volta a visar Estoril-FC Porto: «Compete à arbitragem não interferir na luta pelo título»

Na 'News Benfica' deste domingo, os encarnados voltam a visar a arbitragem do Estoril-FC Porto de ontem, isto depois de já terem apontado a uma "gritante dualidade de critérios" no encontro."À nossa equipa compete somar vitórias sempre que entra em campo. E compete à arbitragem não interferir na luta pelo título. A gritante disparidade de critérios, posta a nu ontem no Estoril Praia–FC Porto face ao que se passara no Estoril–Benfica, é perniciosa para a competição e mancha a credibilidade da Liga. Limitamo-nos a exigir equidade, sabendo que a tarefa de se arbitrar um jogo de futebol é difícil e os erros, a acontecerem, terão de ser corrigidos pelo VAR", pode ler-se.