Benfica voltou aos treinos com os titulares a fazerem recuperação

O Benfica voltou este domingo aos treinos depois da vitória na véspera, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, sobre o Trofense (2-1), que milita na Liga Sabseg.





Os mais utilizados no embate da Trofa fizeram treino de recuperação, já com olhos no jogo de quarta-feira, da Liga dos Campeões, onde as águias irão medir forças diante do Bayern Munique.Afastados da partida com os bávaros estão, tal como Jorge Jesus referiu, Gil Dias e Lázaro, alas que se lesionaram no sábado.