Benfiquistas invadem redes sociais do Vélez para agradecer eliminação do River

¡#VÉLEZ A CUARTOS! El Fortín empató sin goles ante @RiverPlate por la vuelta de los octavos de final en la CONMEBOL @Libertadores y enfrentará a @CATalleresdecba en la siguiente fase.#JuegaVélez pic.twitter.com/o5qRppUvpi — Vélez Sarsfield (@Velez) July 7, 2022

A segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores entre River Plate e Vélez Sarsfield acabou já depois das 3h30 da manhã em Lisboa mas foram muitos os adeptos atentos, em particular os do Benfica, que assistiram ao jogo em Portugal.A possibilidade de Enzo Fernández fazer a despedida de Buenos Aires era real e sucedeu mesmo, para gáudio dos benfiquistas, que assim verão o médio argentino a reforçar o plantel de Roger Schmidt no imediato.A consequência da eliminação do River Plate registou-se nas redes sociais do Vélez. Os benfiquistas 'inundaram' os registos do adversário dos millonarios para agradecerem o triunfo na eliminatória da Libertadores."Força Vélez, deste benfiquista" ou "Obrigado heróis por esta grande eliminatória e não terem lesionado o Enzo" foram algumas das mensagens que se podem ler nas redes sociais do emblema do bairro de Liniers, na Argentina.