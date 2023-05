Benfiquistas loucos com Kerkez: Rui Costa ao telefone e Gabriel a chamar pelo húngaro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Como já teve oportunidade de ler no Record, uma singela publicação de Milos Kerkez, onde surge 'ao telefone', foi o suficiente para que os adeptos benfiquistas inundassem o Twitter do jogador do AZ Alkmaar.

Ele está te a ligar pic.twitter.com/ayUAJRLWqh — MP (@MFP_37) May 12, 2023

A vontade de ver o lateral esquerdo chegar à Luz é forte e, por isso, os seguidores do emblema encarnado não se pouparam a esforços para 'encaminhar' o negócio. Logo à cabeça com uma imagem do presidente Rui Costa, repetida várias vezes, onde surge também ao telefone.

Também a popular mascote do clube encarnado foi chamada à conversa e aparece a celebrar o gesto de Kerkez.

E até o médio brasileiro Gabriel aparece a motivar o jogador a rumar a Portugal e, claro está, ao Benfica.

Mas atenção, porque apesar de surgirem em muito menor quantidade, também há adeptos de outros emblemas a 'puxar' por Kerkez. Especialmente do Milan e do Borussia Dortmund, que ainda acreditam na possibilidade de resgatar o craque.