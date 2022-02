Benitez aconselha Nelson Veríssimo a sair: «Limpa a casa e entrega as chaves»

Nelson Veríssimo, não sei se te deram as condições que te prometeram ou se nem te prometeram nada mas, infelizmente, só o teu Benfiquismo não é suficiente.

Francisco Benitez, antigo candidato às eleições presidenciais do Benfica, sugeriu a Nélson Veríssismo deixar o comando técnico dos encarnados na sequência do empate (2-2) das águias diante do Boavista, no Bessa."Nelson Veríssimo, não sei se te deram as condições que te prometeram ou se nem te prometeram nada mas, infelizmente, só o teu benfiquismo não é suficiente. Limpa a casa e entrega as chaves", escreveu na sua conta de Twitter.Refira-se que após dez jogos no comando técnico da equipa principal do Benfica, Nélson Veríssimo soma quatro vitórias, três derrotas e outros tantos empates.